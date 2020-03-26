По Тернополю ганяють п’яні водії

Цієї ночі, тернопільські патрульні виявили 4 водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння і наражали на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Близько 22:35, патрулюючи на проспекті Злуки, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення ПДР. В ході спілкування з водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, нечітка мова. Тож 36-річному громадянину патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,82 проміле (дозволена норма — 0, 2 проміле).

Ще один з випадків також трапився на проспекті Злуки, близько 00:35 год. Поліцейські помітили транспортний засіб Toyota Camry, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. 37-річний чоловік погодився пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестера “Драгер”. Результат — 1,68 проміле алкоголю, що перевищує дозволену законом норму у 8 разів. На всіх водіїв інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортним засобом. 🚨Нагадуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:

💥На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік.

💥Якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки.

💥У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані,

передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.