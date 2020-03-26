12:09 | 26.03.2020
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Чортківська міська рада провела сесію просто на вулиці

Irena 9 Views Прокоментуй!

Через введений постановою Кабінету міністрів загальнонаціональний карантин Чортківська міська рада провела 25 березня позачергове сесійне зібрання на площі перед будівлею міськради, повідомляє у своєму черговому відеозверненні на офіційній Фейсбук-сторінці міськради її голова Володимир Шматько.

Тримаючись на певній віддалі один від одного, депутати проголосували за додаткове виділення коштів на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. 600 тисяч гривень, що попередньо планувалося використати на будівництво дитячих майданчиків, підуть на потреби медицини.

 
 
Скриншоти з відео звернення

У подібний спосіб сьогодні відбулася сесія міської ради у місті Дніпро, про що повідомляють різні джерела.

 Фото Бориса Філатова

ЧортківCity

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