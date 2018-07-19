Поліцейські Збаражчини припинили діяльність нелегальної заправки

Не маючи ні свідоцтва підприємця, ні ліцензії на здійснення торгівлі пальним, 56-річний збаражчанин організував на місцевому ринку міні заправку. Торгував дизельним пальним, бензином, мастилом.

Важко припустити, яку шкоду людям могла завдати автівка у разі загоряня чи вибуху, враховуючи, що діяльність здійснювалася у людних місцях.

Зі слів начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, торговець за подібне вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. З початку року його вже притягували до адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності.

Поліцейські встановили, що збаражчанин на ринку встановив пікап із закритим кузовом, і прямо з бочки та інших ємностей, що знаходилася всередині, наливав пальне: кому в каністру, кому в бак автомобіля. Ціни пропонував нижчі, ніж на легальних заправних станціях, тому покупців не бракувало.

Поліцейські вилучили автомобіль і решту обладнання з допомогою якого здійснювалася торгівля пальним. Щодо порушника складено адміністративний протокол за статтею 164 КУАП.

Рішення по даному факту прийсатиме суд.

До слова, санкція правопорушення, у випадку повторності, передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 85000 гривень, з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.