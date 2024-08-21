Повітря у Тернополі досі забруднене. Дані на 18 годину 21 серпня

Групи швидкого реагування Центру продовжують проводити заміри атмосферного повітря на межі забруднення, межі житлової забудови у визначених точках, повідомляє ДУ «Тернопільський обласний центр

контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

На 18.00, 21.08.2024р. за результатами розрахунків в деяких мікрорайонах м. Тернополя досі спостерігається перевищення ГДК вмісту хлору та соляної кислоти у атмосферному повітрі, згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року «Про затвердження державних медико – санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», а саме:

т. №1- м. Тернопіль, м-н. Новий Світ, вул. Набережна, хлор становив – 0,21мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3 ;

т. №2- м. Тернопіль, м-н. Новий Світ, вул. Котляревського , хлор становив – 0,08 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,12 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3

т. №3 – м. Тернопіль, вул. Бродівська, хлор становив – 0,15 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,17 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №4- м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, хлор становив – 0,67 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,07 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №5- с. Підгородне, хлор становив – 0,04 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,14 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №6- м. Тернопіль, м-н. Дружба, хлор становив – 0,12 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,15 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №7- м.Тернопіль, м-н. Кутківці, хлор становив – 0,16 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,2 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №8- м.Тернопіль, м-н Пронятин, хлор становив – 0,09 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3, соляна кислота – 0,19 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №9 – с. Петриків, хлор становив – 0,042 при нормі – 0,1 мг/м3, соляна кислота – 0,13 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. №10.- м.Тернопіль, перехрестя вулиць Галицька, Бродівська, Збаразька хлор становив – 0,1 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,19 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

т. 11. м.Тернопіль, м-н. Центр, хлор становив – 0,06 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,18 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3.

За результатами моніторингу стану атмосферного повітря структурними підрозділами Козівського та Теребовлянського відділів Тернопільського міськрайонного центру перевищень ГДК не виявлено.