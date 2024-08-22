Під Білий дім у Бучачі привезли знищене військове авто

У Бучач волонтери привезли автомобіль з одного підрозділу Донецької області, де служить земляк Василь Г. та розмістили його перед Білим домом, розповідає Андрій Бучинський.

Всього навсього хочемо нагадати що десь і ще іде страшна війна. І там воюють наші з вами земляки такі собі хлопці Герої. Про яких не треба забувати але треба їх підтримувати і допомагати їм. Бо це наш святий обов’язок.

Волонтери планують оголосити терміновий збір для цього ж підрозділу, бо фактично вонизабрали одну з кращих, а були ще “кращі”. Тому долучайтесь і допомагайте, – просить волонтер.