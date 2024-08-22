13:02 | 22.08.2024
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Під Білий дім у Бучачі привезли знищене військове авто

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У Бучач волонтери привезли автомобіль   з одного підрозділу Донецької області,  де служить  земляк Василь Г. та розмістили його перед Білим домом, розповідає Андрій Бучинський.

  • Всього навсього хочемо нагадати що десь і ще іде страшна війна. І там воюють наші з вами земляки такі собі хлопці Герої. Про яких не треба забувати але треба їх підтримувати і допомагати їм. Бо це наш святий обов’язок.

Волонтери  планують оголосити терміновий збір для цього ж підрозділу,  бо фактично вонизабрали одну з кращих,  а були ще “кращі”. Тому долучайтесь і допомагайте, – просить волонтер.

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