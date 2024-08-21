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Повітря в Тернополі досі забруднене. Результати досліджень 21 серпня на 10.30

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Групи швидкого реагування Центру продовжують проводити заміри атмосферного повітря на межі забруднення, межі житлової забудови у визначених точках, повідомляє ДУ «Тернопільський обласний центр

контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За результатами відібраних проб атмосферного повітря вміст пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу становив – нижче чутливості приладу згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року «Про затвердження державних медико – санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

На 10.30, 21.08.2024р. за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення ГДК вмісту хлору та соляної кислоти у атмосферному повітрі на території м. Тернопіль, згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року «Про затвердження державних медико – санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», а саме:

🔹т. №1- м. Тернопіль, м-н. Новий Світ, соляна кислота – 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3 ;

🔹т. №4- м. Тернопіль, вул. Білецька, хлор становив – 0,6 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3;

🔹т. №6- м. Тернопіль, вул. Об’їзна, хлор становив – 0,3 мг/м3 при нормі – 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3 при нормі – 0,2 мг/м3. 

 

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