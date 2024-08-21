Вірний військовій присязі загинув Іван Ковальський з Тернопільщини
Знову трагічна новина на Тернопільщині, повідомляють у Вишнівецькій громаді.
Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, 16 серпня поблизу н. п. Вікторівка у Кореневському районі Курської області російської федерації загинув житель Вишнівеччини Іван Михайлович Ковальський.
Під час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення.
Щирі співчуття рідним і близьким…
Вічна пам’ять і слава Герою.