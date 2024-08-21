16:38 | 21.08.2024
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У Тернопільському музеї діє особливий проєкт, присвячений незламним героям

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У Тернопільському краєзнавчому музеї  розпочав діяти особливий проєкт, присвячений незламним героям — 🩵💛 українським військовим, які, пройшовши через жорстокі випробування війни, продовжують боротися за своє життя та майбутнє нашої країни.Ця виставка — це більше, ніж мистецтво.

Це розповідь про мужність, силу та самовідданість, які проникають у 💗 серце й надихають. Кожен експонат наповнений світлом і несе в собі частинку великої любові до життя, яку зберегли наші захисники навіть у найтемніші часи.Ми запрошуємо вас стати частиною цієї важливої події, відчути особливу атмосферу музею та разом висловити вдячність нашим героям.

Виставка ✨ «ВОЇНИ СВІТЛА» ✨триватиме до 📍30 вересня 2024 року. Не пропустіть можливість поринути у світ, де світло перемагає темряву. Ваші теплі слова та підтримка, які ви можете залишити у книзі відгуків, обов’язково допоможуть нашим захисникам на їхньому шляху до нового життя.

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