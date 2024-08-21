У Тернопільському музеї діє особливий проєкт, присвячений незламним героям

У Тернопільському краєзнавчому музеї розпочав діяти особливий проєкт, присвячений незламним героям — українським військовим, які, пройшовши через жорстокі випробування війни, продовжують боротися за своє життя та майбутнє нашої країни.Ця виставка — це більше, ніж мистецтво.

Це розповідь про мужність, силу та самовідданість, які проникають у серце й надихають. Кожен експонат наповнений світлом і несе в собі частинку великої любові до життя, яку зберегли наші захисники навіть у найтемніші часи.Ми запрошуємо вас стати частиною цієї важливої події, відчути особливу атмосферу музею та разом висловити вдячність нашим героям.

Виставка «ВОЇНИ СВІТЛА» триватиме до 30 вересня 2024 року. Не пропустіть можливість поринути у світ, де світло перемагає темряву. Ваші теплі слова та підтримка, які ви можете залишити у книзі відгуків, обов’язково допоможуть нашим захисникам на їхньому шляху до нового життя.