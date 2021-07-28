Тернопільський гурт TVORCHI випустив яскравий кліп на «розривний» трек літа (відео)

Тернопільський гурт TVORCHI не перестає дивувати — чотири дні тому вони випустили кліп, який вже має понад 420 тисяч переглядів на YouTube.

Пісня “Falling” — справжній хіт літа і вайб, який неодмінно хочеться слухати ще і ще. Сингл увійшов в новий альбом колективу. Як влучно відмітили у коментарях інтернет-юзери, трек збирає в собі всі найкращі враження від літньої подорожі і посиденьок в колі друзів.

Кліп і справді насичений яскравими кольорами і незвичайними музичними поєднаннями – все у стилі «творчих».

«Falling — це не просто пісня, кліп. Це початок нашого шляху. Він відкриває відео-історію майбутнього альбому, на кожен трек якого буде представлено відео, і всі вони будуть пов’язані між собою чимось одним. Чим саме — поки не скажемо», — тримають інтригу хлопці з гурту.

І, здається, нова пісня тернопільських музикантів знайшла відклик у серці багатьох меломанів, які вже «пророкують», що цей музичний вайб буде звучати з усіх танцполів країни.

Пропонуємо і вам переглянути нову відеороботу гурту TVORCHI на пісню “Falling”: