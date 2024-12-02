22:28 | 2.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Вʼячеслав Негода просить голів громад спочатку спитати людей, чи варто встановлювати новорічну ялинку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Очільник Тернопільської області Вʼячеслав Негода звернувся до голів громад нашої області з пропозицією поспілкуватися з громадою про доцільність встановлення новорічної ялинки.

  • Незабаром Різдвяні та новорічні свята.
    🔥 В медіа є і будуть дискусії щодо головних новорічних ялинок.
    Звернувся до голів громад нашої області з пропозицією:
    ❗ Шановні голови, звісно, не до свят і помпезностей. Безперечно, що кожна місцева рада/виконком приймають рішення самостійно. Знаю, що багато громад вже третій рік не планують центральних ялинок.
    ❗ Але якщо в громаді немає чіткої позиції, доцільно було б провести попередню комунікацію з жителями, щоб зрозуміти тих, хто «проти» і тих, хто «за» і на основі цього ухвалити рішення. Також врахувати, що варто уникати перенасичення світлоефектами.
    ❗ Головна наша ялинка – це свято нашої Перемоги! 💙💛

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *