Вʼячеслав Негода просить голів громад спочатку спитати людей, чи варто встановлювати новорічну ялинку

Очільник Тернопільської області Вʼячеслав Негода звернувся до голів громад нашої області з пропозицією поспілкуватися з громадою про доцільність встановлення новорічної ялинки.

Незабаром Різдвяні та новорічні свята.

🔥 В медіа є і будуть дискусії щодо головних новорічних ялинок.

Звернувся до голів громад нашої області з пропозицією:

❗ Шановні голови, звісно, не до свят і помпезностей. Безперечно, що кожна місцева рада/виконком приймають рішення самостійно. Знаю, що багато громад вже третій рік не планують центральних ялинок.

❗ Але якщо в громаді немає чіткої позиції, доцільно було б провести попередню комунікацію з жителями, щоб зрозуміти тих, хто «проти» і тих, хто «за» і на основі цього ухвалити рішення. Також врахувати, що варто уникати перенасичення світлоефектами.

❗ Головна наша ялинка – це свято нашої Перемоги! 💙💛