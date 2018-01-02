Прогнозую в 2018 році велике об’єднання громадського сектору, — Ігор Василів

Перед порогом 2018 року “Погляд” поцікавився в активних, публічних тернополян, якою була ключова подія-2017 у їх житті і яким вони прогнозують новий рік з огляду на тенденції останнього часу.

Ось що відповів керівник тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів:

– Найголовніша подія минулого року в моєму особистому житті – це одруження.

Щодо країни, то хто б не називав мене “порохоботом”, головною подією минулого року вважаю безвіз. Здійснилася мрія Майдану ще 2004 року: що ми не будемо другосортними. Щодо нашого міста моя думка: поки все не зміниться у Києві, в Тернополі і поготів. Не секрет, що політика касаційних, апеляційних судів, політика поліції і СБУ визначаються “зверху”. Люди системи залишилися на місцях, тому перебороти її (систему) швидко не зможемо. Але, як на мене, все-таки, країна змінюється. Повільно, але змінюється. Чи то пак не так швидко, як хотілося б. Насправді, ми не знаємо, наскільки швидкий цей процес, бо не маємо аналогів такої ситуації в світі. Коли можновладці кажуть “постривайте, в нас війна і криза”, я завжди відповідаю: під час війни і кризи реформи повинні відбуватися “бєшеними” темпами, чекати слушного часу нема коли.

Я б хотів, щоб здійснився мій прогноз у 2018-му. Щоб можна було садити корупціонерів. Щоб покарання було не відворотнім. Щоб закон про антикорупційний суд був іншим, ніж бачить адміністрація Президента. Тому що, таких людей, які можуть бути суддями цього антикорупційного суду, в Україні просто не знайдеться. Це одна з вимог, які ми піднімали в 2017 році. І нам обіцяли, що його до кінця року подадуть. Подали, але ще не прийняли. На часі – зняття недоторканності – одна з обіцянок всіх політиків. Тому ми до них і “примахалися”. Ми не хочемо, аби політики виконали нашу вимогу, а щоб всього лиш дотримали своєї обіцянки. Так має бути.

Ми – це не тільки “автомайданівці”, а однодумці з різних громадських організацій. Їх дуже багато. Прогнозую в 2018 році велике об’єднання громадського сектору. І об’єднуючим фактором буде не просто боротьба за щось, а через нападки влади на активістів, тому вони будуть змушені триматися один одного”, – кінець цитати Ігоря Василіва.