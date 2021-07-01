Провели в останню путь тернопільського музиканта, педагога і вокаліста Олега Крамара

Попрощалися із тернопільським музикантом і педагогом, вокалістом, керівником народної вокальної аматорської вокальної студії “ШАНС” Палацу Культури «Березіль» Олегом Крамарем. Поховали митця 30 червня. На похорон приїхали друзі, колеги, родичі.

Усі одноголосно зазначили, Олег Крамар був надзвичайно хорошим вчителем із вокалу, а його учні підтверджували свою майстерність на престижних вокальних конкурсах в Україні та за кордоном. Із другом попрощався сьогодні й, лідер гурту “Світозари” Ігор Яснюк, пише Тернопіль 1.

Нагадаємо, про смерть митця Олега Крамара повідомили 28 червня. Відомо, що він був онкохворим, і, на жаль, перемогти цю недугу не зміг.