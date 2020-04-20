П’ятеро осіб, які днями прибули на Тернопільщину з-за кордону, відмовилися від обсервації. Люди заявили, що можуть самостійно забезпечити собі обов’язкову 14-денну ізоляцію. Про це повідомляють в ОДА.

🔘правоохоронці стежать, чи дотримуються вони вимог

🔘за здоров’ям людей, які перебувають на самоізоляції, пильнують сімейні лікарі

Усі громадяни, які перетинають кордон, повинні підписати згоду на обсервацію ще на пункті пропуску. Для її проходження в області облаштовані спеціальні місця.

Обсервація – це один із вимушених кроків, який наближує нас до послаблення карантину. Станам на 17 квітня в області на самоізоляції перебувало 2 856 людей.