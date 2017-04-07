Рейтинг якості джерельної води у Тернополі

Команда тернопільського осередку ГО «Молодь демократичного альянсу» провела аналіз якості води у 7 найпопулярніших джерелах, якими користуються мешканці нашого міста.

Для вимірювання якості джерельної води було використано тестер Xiaomi Mi TDS Pen. Зазначимо, що даний прилад не є професійним і вимірює рівень обмеженого набору речовин, таких, як загальна мінералізація води, тобто вміст в ній неорганічних солей (кальцій та магній), органічних компонентів (ацетат амонію) і важких металів (хром, цинк, свинець, мідь).

Отже, найкращий результат показала вода з джерела у селі Ступки (274 PPM), а найгірший результат ми отримали провівши тест води у парку «Здоров’я» (біля магазину «Карпати»).

Рейтинг якості джерельної води наступний:

1. Ступки – 274 PPM

2. Острів – 313

3. Смиківці – 322 PPM

4. Гаї-Гречинські – 355 PPM

5. Цегельний провулок – 371 PPM

6. Березовиця – 394 PPM

7. Парк «Здоров’я» – 426 PPM