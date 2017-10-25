Результати виборів президента Тернопільської школи №19

На посаду президента Тернопільської школи №19 претендували чотири учениці. Голосування відбулося онлайн на офіційному сайті школи та в “Кімнаті школяра”.

Кандидатами були три 9-класниці і одна 8-класниця: Бас Тетяна (9-А клас), Подоляк Мар’яна (9-А клас), Пашинська Катерина (9-А клас) та Денькович Вікторія з 8-В класу.

Кандидати підготували передвиборчі програми, виготовлено спеціальні бюлетені та урни для них.

За результатами онлайн-голосування, в якому взяли участь 198 виборців, 53% голосів набрала дев’ятикласниця Катерина Пашинська. На “Виборчій дільниці” результати голосування школярі теж віддали перевагу Катерині – 106 голосів. Подоляк Мар’яна набрала 66 голосів, Денькович Вікторія – 61 голос, Бас Тетяна – 15 голосів.

Відтак президентом школи №19 інавгуровано Пашинську Катерину, її заступниками стали Подоляк Мар’яна та Денькович Вікторія.