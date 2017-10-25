Дорожники Тернопільщини готуються до зими заздалегідь

Зважаючи на те, що все частіше зимова негода приходить на Тернопільщину не за календарем, Служба автомобільних доріг готується до неї за кілька місяців. Аби забезпечити безперебійний та безпечний рух транспорту автомобільними дорогами загального користування, шляховики ще в липні почали заготовлювати матеріали та лагодити техніку.

Підрядниками по зимовому експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування є ТзОВ «Техно-Буд-Центр», ТзОВ «Авакс-Проф» і ДП «Тернопільський облавтодор» з філіями.

Проаналізувавши спроможність і технічне забезпечення кожного з вищезазначених підприємств, спеціалісти Служби автодоріг розподілили між ними зимове утримання наступним чином:

«Техно-Буд-Центр» відповідає за а/д М-19 (Тернопіль-кордон з Рівненською областю), М-09 (Тернопіль-кордон з Львівщиною), Н 18 (Тернопіль- кордон з Прикарпаттям), М-19 (Тернопіль-смт. Дружба Теребовлянського району ).

«Авакс-Проф» обслуговує а/д М-12 (Тернопіль-кордон з Львівською обл.), обхід Тернополя Р-41, Броди-Тернопіль Р39, Почаїв-Зборів Т-20-13,Городище-Зарваниця-Бучач Т-20-06, Галич-Сатанів Т-09-03(від Теребовлі до кордону з Прикарпаттям).

«Тернопільський облавтодор» утримує решту мережі доріг загального користування у Тернопільській області.

Кожне із підприємств вже підготувало до роботи в осінньо-зимовий період техніку. Працівники Служби автомобільних доріг днями здійснили перевірку технічної справності автопарку усіх трьох підрядників.

ДП «Тернопільський облавтодор» має 6 роторних снігоочищувачів, 4 бульдозери, 26 автогрейдерів, 26 піскорозкидачів,19 навантажувачів,37 тракторів Т-150,К-701, 2 солерозподілювачі, 37 од. навісного обладнання.

«Техно-Буд-Центр» володіє 15 автомобілями КДМ з відвалом, 9 автогрейдерами, 9 навантажувачами, ротором і десятьма патрульними автомобілями.

«Авакс-Проф» розпоряджається автопарком з 25 КДМ з відвалом, 10 навантажувачів, 6 автогрейдерів, 10 патрульних машин.

Для створення снігозахисту дорожники відремонтували наявні в господарствах 1200 снігозатримуючих щитів.

У планах – влаштувати 30 000 метрів засобів пасивного снігозахисту із планкових та хмизових щитів на снігозаносимих ділянках.

Спеціалістами Служби автомобільних доріг визначено, що на дорогах державного значення є 16 ділянок із понаднормовими кутами нахилу. Вони потребують потребують постійної присутності в зимовий період потужної техніки. Також на яких проводиться цілодобове відеоспостереження за допомогою 17 відеокамер.

Наразі підрядниками заготовлено більшу частину із необхідних посипочних матеріалів. «Тернопільським облавтодором» заготовлено 25000 тонн піску та фрикційних матеріалів; 3480 тонн технічної солі. Дорожники отримали 44 вагони технічної солі, згідно укладених договорів з ДП «Артемсіль».

ТБЦ має у наявності 13500 тонн піску та 4500 тонн солі. Компанія Авакс-Проф заготувала 12750 тонн піску і 2500 тонн солі.

На фото – запаси посипочних матеріалів філії «Підволочиський райавтодор».