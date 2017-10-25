Шумський рятувальник — “Найкращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони об’єктів”

Впродовж 9-11 жовтня на базі базі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що у місті Вінниця, проходив ІІ-ий етап Конкурсу «Кращий начальник караулу».

За звання найсильнішого, найкмітливішого, найкращого змагалися представники усіх областей України. Додамо, що сам Конкурс включав три номінації: «Кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони населених пунктів», «Кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони об’єктів», «Кращий молодий начальник караулу».

Троє бійців Служби порятунку відстоювали честь Тернопільської області.

На рідні землі хлопці повернулися із достойними результатати.

Так, Євстахій Козачук, начальник караулу 16-ї ДПРЧ Управління, у номінації : «Кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони населених пунктів» посів почесне 3-тє місце.

Спортсмен показав не лише хороші результати із теоретичної частини змагань, а й проявив неабияку майстерність під час виконання комплексу фізичних вправ.

Рятувальник спритно піднімався по висувній та штурмовій драбині, за лічені секунди одягав бойовий одяг, вправно закріплював рятувальну мотузку на умовно потерпілому…

До слова, Євстахій вже понад 2 роки очолює караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, що на Шумщині. У 2011 році хлопець став випускником Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що у місті Вінниця, а у 2015 закінчив університет, поповнивши лави підрозділів Служби порятунку.

Хлопець уже неодноразово проявляв себе у роботі не лише, як сміливий та відданий побратим, але й, як мудрий та розсудливий керівник.

За повідомленням прес-служби ДСНСУ.