Різдвяна шопка Тернопільської школи-колегіуму Патріарха Йосифа Сліпого (Фото)

Напередодні різдвяних канікул у Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» було створено та освячено різдвяної шопку. Чин освячення здійснив духівник навчального закладу о. Володимир Демчук, який підкреслив значення події Різдва Господнього та побажав кожному радісних свят. Також вихованці навчального закладу приготували театралізоване дійство різдвяний вертеп, яким особливо потішили присутніх школярів.

Джерело: прес-служба Тернопільсько-зборівської архиєпархії