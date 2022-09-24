Родина Михайла Діанова припинила збір коштів на його лікування

Родина звільненого з полону бійця батальйону морської піхоти 36-тої окремої бригади Михайла Діанова з Тернополя припинила збір коштів на його лікування. Про це Суспільному повідомила його дочка Катерина Діанова.

За її словами, збір коштів припинили через фейкові рахунки, які почали з’являтися в інтернеті.

Про те, що родина припиняє збір коштів на лікування звільненого з полону бійця Михайла Діанова, також повідомила сьогодні в соцмережі його сестра Олена Лаврушко.

“Ми припиняємо збір коштів на будь-які рахунки, тому що з‘являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому”, – написала жінка.

За словами Катерини Діанової, ще одна причина, через яку припинили збір коштів, – це те, що на лікування Михайла Діанова вже надійшло понад 6 мільйонів гривень.

“Ці кошти будуть використані на реабілітацію та операцію батька. На сьогодні мова про оперативне втручання ще не йде. Він ще близько місяця має проходити повну реабілітацію, яка і харчування стосується, і психологічного стану. Потім можлива операція. Зараз ми отримуємо пропозиції щодо операції в Україні та за кордоном, але спочатку треба, аби батько набрав вагу й пройшов реабілітацію. Тоді визначатимемося з місцем операції”, –розповіла Катерина Діанова.



Суспільне