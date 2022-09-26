У лікувальних закладах Тернопільщини встановлюють кисневі станції

Сім кисневих станцій уже доставили в область. Ще стільки ж очікуємо найближчим часом. Наразі проходить монтаж обладнання.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що напередодні у лікувальних закладах підготували майданчики для розміщення станцій та забезпечили мережу.

«Для безперебійного постачання кисню станції під’єднанні до альтернативних джерел електропостачання. До слова, обладнання для автономної генерації кисню встановлюють у тих закладах, які надають допомогу пацієнтам, хворим на ковід», – сказав Володимир Труш.

Станції встановлюють коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій. Зокрема було виділено близько 10 млн грн.

Станом на вересень триває закупівля закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій. На сьогодні в область здійснено поставку 7 – ми кисневих станцій. На цьому тижні очікуються пуско-налагоджувальні роботи, що забезпечить функціонування КС в повному обсязі у таких лікувальних закладах:

– КНП “Козівська центральна районна лікарня Козівської селещної ради”;

– КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2”;

– КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічниймедичний центр;

– КПН “Лановецька міська лікарня”;

– КПН “Кременецька опорна міська лікарня”;

– КПН “Гусятинська комунальна лікарня”;

– КПН “Заліщицька ЦМЛ”;

Встановлення ще 7-ми кисневих станцій передбачених та введення їх в експлуатацію передбачається на жовтень 2022 року.