«Якщо перестану посміхатися — я вмерла». Катерина Поліщук «Пташка» опублікувала перше фото після звільнення з російського полону

Парамедик-доброволиця Національної гвардії України Катерина Поліщук(«Пташка») поділилася в Stories першим фото після повернення додому. 21 вересня «Пташку» було звільнено з російського полону.

Поліщук подякувала українцям за підтримку. За словами «Пташки», після відновлення її боротьба продовжиться.

«Дякую всім і кожному за теплі слова привітань та підтримки. Дякую за боротьбу за мою свободу. Зализуємо рани й в стрій. Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А я жива. Я в Україні. Ми зробили це разом. Але це лише початок!» — написала Катерина.