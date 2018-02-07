Сергій Притула отримав нагороду від Президента за допомогу військовослужбовцям на Сході

Відомий телеведучий випускник Тернопільського національного економічного університету Сергій Притула отримав Відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Сергій Притула відомий своєю активною громадською позицією, яка з початку Антитерористичної операції вилилась в активну волонтерську діяльність. Він неодноразово особисто передавав військовим на Сході України різноманітне спорядження. Ініціаторами нагородження виступили прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Сергій Притула відомий своєю активною громадською позицією, яка з початку Антитерористичної операції вилилась в активну волонтерську діяльність. Він неодноразово особисто передавав військовим на Сході України різноманітне спорядження. Ініціаторами нагородження виступили прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Ця нагорода заснована на початку 2016 року для відзначення тих, хто здійснює волонтерську діяльність для допомоги військовослужбовцям, які захищають Україну на Донбасі.

До слова у 2016 році Притула вже був нагороджений за волонтерську діяльність – Орденом «Народний Герой України»

Щиро вітаємо нашого випускника з вагомою і заслуженою нагородою!