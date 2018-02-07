Програма перебування в тернопільських храмах ікони Зарваницької Матері Божої коронованої Папою Франциском

Пригадуємо, що знакова подія відбулася 15 жовтня у Ватикані. Тоді Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької. На урочистій Літургії, яка відбулася на площі святого Петра, Понтифік молився перед святинею, так вона стала доступна для публічного почитання вірними з цілого світу.

З благословення Митрополита Василія Семенюка, після повернення на рідну землю, ікона відвідає парафії Тернопільщини.

Програма перебування ікони:

10.02.-17.02. – Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернопіль.

17.02.-24.02. – Церква св. мч. Бориса і Гліба смт. Велика Березовиця.

24.02.-03.03. – Церква Святої Трійці м. Бережани.

03.03.-07.03. – Церква Вознесіння Господнього смт. Козлів.

07.03.-10.03. – Прокатедральний Собор Переображення ГНІХ м. Зборів.

10.03.-14.03. – Церква Зіслання Святого Духа м. Теребовля.

14.03.-17.03. – Церква Покрови Пресвятої Богородиці смт. Залізці.

17.03.-24.03. – Церква Христового Воскресіння м. Збараж.

24.03.-31.03. – Церква святої преподобної Параскеви с. Ігровиця Тернопільського району.

31.03.-05.04. – Церква святого пророка Іллі с. Петриків Тернопільський район.

05.04. – повернення ікони у Собор Зарваницької Матері Божої с. Зарваниця.