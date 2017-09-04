Яким був тато Сергія Притули?

Знаний український телеведучий, актор родом зі Збаража Сергій Притула написав у Facebook зворушливий пост про свого тата. 4 вересня Дмитру Притулі виповнилося б 65 років, однак 13 років тому його не стало. Третину життя він пропрацював керівником Збаразького райавтодору.

“Сьогодні батькові виповнилося б 65! — йдеться на офіційній сторінці Сергія Притули. — Була б гучна забава у Тернополі, родина та друзі зі всієї країни, певно б і “вар’яти” виступали 🙂. І тато був би дуже щасливим, трохи ніяковіючи від надмірної уваги і танучи від обіймів онуків.

Але скоро вже 13 років, як його немає. Проте, татова присутність відчувалась всі ці роки, позаяк, скільки було життєвих ситуацій, коли якась складна справа вирішувалась незнайомими людьми із формулюванням: “ваш батько мені колись дуже допоміг”, “ваш тато нам не відмовляв у допомозі, чого ми маємо?” або “з поваги до світлої пам’яті вашого батька, ми зробимо це безкоштовно”.

Замість гучного застілля тепер, в цей день, у нас церква, свічка і тиха молитва. Спогади і перегляд стосів фотографій, які фіксували ту чи іншу мить нашого з братом щасливого дитинства під крилом того, хто навчив головних принципів, які ми зараз передаємо своїм синам: найцінніше, що маєте у житті – це ваше слово! Обіцяне завжди потрібно виконувати, якщо хочете, щоб люди сприймали вас серйозно. Ми, Притули, ніколи нікому нічого не винні. Навчіться жити не залазячи у борги!

Все життя працюючи на керівних посадах батько примудрився не нажити відвертих ворогів ні собі ні нашій родині. А мені з братом пояснював поведінку в контексті субординації, щоб стосунки з підлеглими не перетворились у зверхність чи панібратство, а з керівництвом на підлабузництво чи страх.

В міру суворий, але носив на руках. Квартир і машин нам з братом не купував, але дав разом з мамою хорошу освіту і, здається, нормальне виховання!

Останню третину життя тато пропрацював керівником збаразького райавтодору. Дуже пишався тим, що в 90-их то була одна з двох установ у Збаражі, де не було затримок по зарплаті. Маючи теоретично дуже “хлібне місце”, був об’єктом кпинів з боку колег, бо:

– як так можна, щоб начальник райавтодору і 8 років будував собі хату?

– хлопці, є гроші – будуєм, немає – чекаєм.

– тю, та за гроші дурний побудує, ти без грошей побудуй!

Думаю, що в Раю однозначно мають бути дороги. Якщо так, то я за татка спокійний. Він і далі, там на небесах, продовжує працювати керівником Рай-автодору!

Дякуємо тобі, тату!”.