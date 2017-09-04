Тернополянина, який хотів покінчити життя самогубством, відправили у психлікарню

3 вересня, близько 11-ї години ранку на спецлінію 102 зателефонувала 58-річна тернополянка. Вона розповіла, що її 33-річний погрожує вчинити самогубство, стрибнувши з вікна.

Прибувши на місце події, патрульні одразу викликали швидку та спробували заспокоїти чоловіка.

Згодом з’ясувалося, що чоловік намагався звести рахунки з життям вже не вперше.

Наразі його обстежили медики та надають кваліфіковану допомогу у медичному закладі.