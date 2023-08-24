Сергій Зюбаненко вже без приставки в.о.

Від 23 серпня Сергій Зюбаненко начальник поліції у Тернопільській області без приставки т.в.о.

Два місяці пролетіли, як один день. Я розумію, що за такий короткий термін суттєво змінити оперативну обстановку в області нереально. Хочу подякувати особовому складу поліції області, місцевим жителям, які допомогли швидко зорієнтуватися в ситуації.

«Випробувальний» термін закінчився. На День Прапора Голова Національної поліції Іван Вигівський за погодженням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка підписав наказ про призначення Сергія Зюбаненка керівником ГУНП в Тернопільській області.

Попереду – дуже багато роботи і проблем, які ми будемо вирішувати разом. Ситуацію оцінюю реально, тому готовий взяти на себе відповідальність, покладену керівництвом держави та жителями Тернопілля, – каже начальник поліції.