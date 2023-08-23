Тепер реагування на повідомлення та звернення громадян буде ще оперативніше, – обіцяє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Підрозділи тернопільської поліції сьогодні отримали тридцять нових службових авто.

Разом з Головою Національної поліції Іваном Вигівським вручили ключі від транспортних засобів співробітникам територіальних підрозділів та тринадцятьом поліцейським офіцерам громади. Безпека людей – найважливіше із завдань поліції. Над цим працюватимемо й надалі.