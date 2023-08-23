21:10 | 23.08.2023
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Підрозділи тернопільської поліції сьогодні отримали тридцять нових службових авто

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Тепер реагування на повідомлення та звернення громадян буде ще оперативніше, – обіцяє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
Підрозділи тернопільської поліції сьогодні отримали тридцять нових службових авто.

Разом з Головою Національної поліції Іваном Вигівським вручили ключі від транспортних засобів співробітникам територіальних підрозділів та тринадцятьом поліцейським офіцерам громади. Безпека людей – найважливіше із завдань поліції. Над цим працюватимемо й надалі.

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