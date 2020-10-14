Тернопільські школярі йдуть на канікули, а студенти знову переходять на дистанційне навчання

Через поширення коронавірусу МОН рекомендує розпочати осінні канікули у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільщини з 15 жовтня.

Закладам професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на період із 15 жовтня до 15 листопада. МОН просить, щоби всі учасники освітнього процесу були виселені з гуртожитків і повернулися до своїх домівок. Також рекомендовано, щоби за цей період було відшкодовано фінансування за проживання в гуртожитках.

– Такі заходи, які пропонує МОН, дозволять зменшити кількість захворюваності серед учасників освітнього процесу не лише на Тернопільщині, а й в Україні загалом. Ми щодня фіксуємо велику кількість учнів та педагогічних працівників, які занедужали на коронавірус. За вихідні в області захворіло майже 30 учнів та 22 педагогічні працівники, – повідомила начальниця управління освіти Тернопільської ОДА

Ольга Хома.