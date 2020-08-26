Сесія у міській раді: ліквідація деяких фракцій, бюджет та нагороди для найкращих

На сесії 21 серпня депутати припинили існування декількох фракцій, підтримали звернення до Президента та уряду, проголосували за зміни до бюджету, нагородили найкращих учнів, відкрили відділ професійного розвитку педагогічних працівників.

Депутатські звернення: ліквідація фракції, азартні ігри і студентський громадський бюджет

На сесії стало відомо, що група депутатів із “Самопомочі”, “Батьківщини” та “Європейської солідарності” виходять із своїх фракцій та переходять у новостворену у міській раді фракцію політичної партії “Порядок. Відповідальність. Справедливість”.

Паралельно із цим було оголошено про ліквідацію фракцій “Самопоміч” та “Батьківщина” у Тернопільській міській раді.

Із депутатським зверненням до начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського виступив депутат Іван Зінь. Мешканці будинку, що на Карпенка, 18, хочуть, аби їм облаштували дитячий майданчик та поремонтували прибудинкову територію. Звернення направили до профільної депутатської комісії.

Віктор Генсерук озвучив проблему, що може виникнути з громадським транспортом. За постановою Міністерства охорони здоров’я у громадському транспорті кількість пасажирів не може бути більшою за кількість місць. З початком навчального року може не вистачити вільних місць для школярів. Тому на думку депутата слід запровадити шкільний транспорт.

Із пропозицією створити студентський громадський бюджет виступив Володимир Місько. Депутати підтримали ідею створити робочу групу із цього питання.

Щоб не допустити відкриття азартного бізнесу у житлових будинках та біля шкіл, будинках комунальної власності за депутатським зверненням Андрія Грицишина створили доручення управлінню відділу торгівлі, для створення регуляторного акту, а потім провести громадське обговоренні і винести результати на сесію.

А що у порядку денному?

Враховуючи загрозу поширення коронавірусу, сесія відбулася в Українському домі “Перемога”, підрахунок голосів робили “вручну”. До складу лічильної комісії увійшли депутат Юрій Смакоуз (голова) та депутати Олег Шморгай і Віктор Генсерук.

Сесія внесла зміни до бюджету Тернопільської громади на 2020 рік. Проект передбачає внутрішній перерозподіл коштів майже на 50 млн. Із резервного фонду та гарантійних зобов’язань частину грошей перенаправлять на охорону здоров’я. Із них планують добудувати у головному корпусі лікарні №2 відділення невідкладної медичної допомоги за адресою вул. Купчинського, 14. Ще хочуть відреставрувати під відділення невідкладної допомоги колишній міський шпиталь на вул. Шпитальна, 2.

“Дане рішення є терміновим, оскільки надійшли кошти з державного бюджету – 17 мільйонів 40 тисяч на цей проект”– пояснила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови.

Ще 25 мільйонів направляють управлінню розвитку спорту, а саме комунальному підприємству “Міський стадіон” для будівництва багатофункціонального палацу спорту на Злуки, 3.

Депутати звернулися до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про відновлення фінансування громадських робіт. “На час карантину громадські роботи носили виключно соціальний характер і були спрямовані на допомогу соціально-незахищеним верствам населення та супровід осіб з інвалідністю. Роботи фінансувались виключно з коштів бюджету громади.” Через невиконання бюджету громади, депутати звернулися, щоб фінансування відновилось з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також депутати звернулися до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів про збереження спрощеної системи оподаткування та підтримки малого та середнього бізнесу, компенсації для покриття втрат доходів перевізників, через карантинні обмеження.

На сесії зі змінами прийняли Програму підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики, на яку передбачено понад 10 мільйонів. У напрямами Програми є розвиток неформальної освіти, популяризація здорового способу життя, фінансова підтримка дитячих і молодіжних організацій, організація дозвілля молоді. Грошей на соціальні послуги для сімей, де є діти з особливими потребами, як і на соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах у Програмі не передбачили.

У Тернопільському методичному центрі науково-освітніх інновацій буде відділ професійного розвитку педагогічних працівників. Про це йдеться у рішенні сесії.

Відзнаки та стипендії від міської ради

“У багатьох засобах масової інформації чи соцмережах з’явилися питання стосовно тих чи інших суб’єктів господарювання. Це ті люди, які особисто доклали понад мільйон гривень для підтримки медичних закладів по COVID-19”– додав міський голова Сергій Надал при озвученні проекту Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Сто сім дітей отримають іменні стипендії від міської ради. “У порівнянні з минулим проектом рішень, тут внесені представники професійно-технічних училищ, мистецьких шкіл, художньої школи і позашкільних установ за різними номінаціями” – пояснила Ольга Похиляк, начальниця управління освіти. Одноразові премії отримають молоді науковці із вищих навчальних закладів Тернополя.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається із позицією Посольства Королівства Нідерланди в Україні.