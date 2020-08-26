«Адвокати з’явилися, обвинувачений – ні», – через байдужість Володимир Кулак не може добитися справедливості у суді

Ми неодноразово писали, як Володимир Кулак через байдужість лікаря та адвокатів не може добитися справедливості у суді. Так, через неявку засідання переносять майже рік.

Черговий зрив відбувся нещодавно. Однак цього разу через неявку обвинуваченого лікаря.

Минулого разу не з’явилися адвокати. Це настільки знервувало суддю, що він вперше за всю історію незалежної України написав скаргу до колегії адвокатів. І це при тому, що КДКА вже розглядала халатність роботи правозахисника. Цього разу проігнорував засідання сам лікар. Без нього, на жаль, розгляд справи не відбудеться, – каже Володимир Кулак.

До слова, лікар встиг вкотре потрапити в центр скандалу. Він відмовився приймати ветерана АТО. У лікарні горе-ескулапу оголосили догану, яку навіть не збираються втілювати в життя.

Нагадаємо, Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.