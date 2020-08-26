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«Адвокати з’явилися, обвинувачений – ні», – через байдужість Володимир Кулак не може добитися справедливості у суді

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Ми неодноразово писали, як Володимир Кулак через байдужість лікаря та адвокатів не може добитися справедливості у суді. Так, через неявку засідання переносять майже рік.

Черговий зрив відбувся нещодавно. Однак цього разу через неявку обвинуваченого лікаря.

До слова, лікар встиг вкотре потрапити в центр скандалу. Він відмовився приймати ветерана АТО. У лікарні горе-ескулапу оголосили догану, яку навіть не збираються втілювати в життя.

Нагадаємо, Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини. 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Незважаючи на скандал, що розгорівся, головному лікарю Жидачівської районної лікарні указом президента було призначену дворічну президентську стипендію.

Але невдовзі указ все ж скасували і позбавила медика нагороди. Натомість 28 грудня лікарям Жидачівської лікарні було оголошено про підозру через смерть Романа Кулака.

 

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