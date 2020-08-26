15:01 | 26.08.2020
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В Україні 

Уряд продовжив карантин ще на 2 місяці. ОФІЦІЙНО

Irena 0 Views Прокоментуй!

Кабінет міністрів подовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

Таке рішення прийняли під час засідання уряду 26 серпня.

Так, карантин та зонування на рівні епідемічної небезпеки подовжили ще на два місяці. 

“Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче, і сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на два місяці. Обмеження і зонування територій за кольорами діятимуть як мінімум до 1 листопада. До 31 жовтня ми продовжуємо карантин. Відповідно, до листопада ми плануємо, що він діятиме в такій формі, в якій ми зараз його застосовуємо”, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За вказане рішення проголосували одностайно.

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