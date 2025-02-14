Шахраї видурили у тернополянина понад 1,2 мільйона гривень

Як розповів потерпілий, до нього зателефонував чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець повідомив, що в системі нібито стався збій, через який виникла загроза втрати коштів. Аби їх «захистити», шахрай переконав чоловіка продиктувати комбінацію цифр із SMS-повідомлення, яке надійшло на його телефон.

Тернополянин виконав інструкції псевдобанкіра. Однак одразу після цього він виявив, що з його рахунку зникли всі кошти — понад 1 258 000 гривень.

Чоловік звернувся за допомогою до працівників Тернопільського районного управління поліції, де за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб).

Поліцейські Тернопільщини закликають громадян бути пильними!

Щоб не стати жертвою телефонних шахраїв, пам’ятайте:

банківські працівники ніколи не телефонують клієнтам із проханням розголосити конфіденційні дані, зокрема коди з SMS, CVV-коди, PIN-коди тощо;

не повідомляйте особисту інформацію телефоном, навіть якщо вам здається, що дзвонять із банку;

якщо отримали підозрілий дзвінок — покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку;

у разі втрати коштів негайно звертайтеся до поліції та банку, щоб заблокувати картку та спробувати повернути гроші.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.