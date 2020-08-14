Як на Тернопільщині лікували зуби 100 років тому

Похід до стоматолога в минулому був справжнім випробуванням як для пацієнта, так і для лікаря. Технології та методи лікування вимагали багато терпіння, брак фахівців підштовхував людей до самолікування або виривання зубів у міських фризернях. Де ж у Бережанах можна було підлікувати зуби понад сотню років тому?

✏️Прямо на площі Ринок, а саме на східній її частині (знищеній Другою світовою), у приватній кам’яниці пана Бернарда Лейдера містився його стоматкабінет. Пацієнти покладались на титулованість та досвід лікаря, який був нагороджений золотою медаллю, а також почесною грамотою у своїй галузі. Цікаво, що серед бережанців тієї епохи було поширене кепкування «з рота пахне паном Лейдером», тобто стоматологічними ліками й матеріалами.

⌚️Кабінет працював щоденно: ранковий сеанс – з 9:00 до 13:00, а пообідній із 15:00 до 18:00. Важко уявити кабінет Лейдера через брак джерел, проте гарантованим атрибутом мали бути два винаходи ХІХ століття, що полегшили лікування: бормашина на педальній тязі та крісло для пацієнта з регулюванням положень. Для знеболювання з початку ХХ століття став активно поширюватися ефір або ж новокаїн. Часто відразу ж у лікаря можна було придбати зубну пасту у пробірках. 🇮🇱Бернард Лейдер – єврей за національністю – не міг стояти осторонь життя своєї громади в місті Бережани. З 1928 року він був почесним президентом єврейської організації Jad Charuzim – Швидка рука. Посада відповідальна, оскільки слід було координувати професійне навчання членів товариства, надавати підтримку при тяжких хворобах та ставати на захист їхніх прав. 🖋На фото помітно, що дантист уміло розмістив велику рекламу кабінету на бічній стіні своєї кам’яниці. Перший поверх будинку типовий для містечка з жвавою торгівлею на центральній площі. Другий же підкреслює статус лікаря у місті. А декоративні ковані елементи широких перил балкону, багатство ліпнин та розмаїття декору у стилі історизму виводили дану будівлю у ряд найкрасивіших на площі Ринок. Ідея Музичка М.

Ред. Хоптяк І.