У Тернополі судитимуть банду, яка переправляла ухилянтів через кордон

У ході досудового розслідування слідчі ГУНП в області встановили, що незаконну схему розробили двоє 24-річних жителів Тернополя, залучивши до злочинної діяльності ще шістьох осіб.

Ролі в «бізнесі» були чітко розподілені: одні підшуковували охочих виїхати за межі України, їхня спільниця супроводжувала та відвозила «клієнтів» до прикордонної зони, а вже там житель Чернівецької області допомагав їм потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Надалі фігуранти консультували чоловіків, які вже перетнули кордон, як отримати статус біженця.

Заходи з викриття міжрегіональної організованої злочинної групи провели оперативники управління карного розшуку, слідчі, працівники кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками обласного управління СБУ та Державної прикордонної служби України.

На підставі зібраних доказів фігурантам було оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесені застави.

Наразі слідчі Слідчого управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування відносно членів міжрегіональної ОЗГ та скерували обвинувальний акт для розгляду до суду.