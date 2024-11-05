Шахраї використовують смерть Героїв з Тернопільщини заради власного збагачення

Увага, аферисти використовують довіру людей, аби наживатися на їхніх емоціях та добрих намірах. Останнім часом з’явилися шахрайські схеми, коли зловмисники створюють фейкові акаунти, які, начебто належать родичам загиблих Героїв або організаціям, і просять підписати петиції про присвоєння звання посмертно або про допомогу.

У час війни, кажуть психологи управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області, такі повідомлення змушують людей приймати поспішні рішення, які є важливим кроком для допомоги родинам загиблих. Однак насправді ці петиції можуть не мати жодного стосунку до реальних подій і є частиною шахрайської схеми.

Аферисти кидають посилання на нібито сайт офіційного інтернет-представництва Президента України. Там потрібно авторизуватися. Якщо людина вирішує зробити це через соцмережу, то вводить свій логін і пароль від облікового запису, не зауважуючи, що перебуває не на платформі потрібної соцмережі. Таким чином аферисти отримують секретні дані своєї жертви (пароль і логін до сторінки в соцмережі, дані банківської картки, зокрема CVV-код, термін дії), копіює їх, заходить в обліковий запис особи, переприв’язують їх до свого номера телефону чи електронної пошти. А далі легко викрадають гроші, проводять маніпуляції із кредитними картками або створюють фальшиві профілі.

Тож, аби не потрапити в тенета шахраїв, слід дотримувати правил кібергігієни: навіть, якщо йдеться про таке важливе прохання, як надання звання “Героя України” посмертно, не поспішайте переходити за посиланнями, незалежно від того, хто саме вам його надіслав — незнайомець чи друг. Спершу варто все уважно перевірити.

Треба пам’ятати: кожна петиція повинна бути зареєстрована на сайті президента України, а всі державні сайти мають домен .gov. ua. Справжнє посилання на петицію таке: http://petition. president.gov.ua (+ номер петиції). Отже, якщо в посланні немає такого домену або в назві петиції є зайві символи, літери чи цифри (наприклад, pet1tion.pres1dent.), а головне, якщо петицію не зареєстровано на сайті президента, це означає, що посилання фішингове.

Якщо ви побачили петицію, яка виглядає підозріло, перевірте, чи вона дійсно має офіційну підтримку від державних органів або від відомих благодійних організацій.

Перевірте акаунт: часто шахраї створюють фейкові профілі, що на вигляд схожі на реальні. Перевірте, чи є на акаунті справжні відгуки, фотографії та історія публікацій. Якщо акаунт новий або має підозрілі деталі, це може бути сигналом, що щось не так.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або помітили підозрілі акаунти, негайно повідомляйте про це в правоохоронні органи. Будьте обережні і не дозволяйте шахраям скористатися вашими добрими намірами!