На Тернопільщині чоловік намагався спалити будинок з матір’ю

За допомогою до поліцейських звернулася 83-річна жителька села Малашівці Тернопільської громади. Жінка розповіла, що син, 1964 року народження, намагався спалити помешкання у якому вони проживають. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Зі слів матері, напередодні син повернувся додому нетверезий, став розпалювати піч, а потім облив пальним підлогу в будинку і кинув запалений сірник. Спалахнув килим, відтак вогонь перекинувся на диван на якому лежала жінка. На щастя, пенсіонерці вдалося загасити пожежу і повідомити про випадок поліцію.

На приїзд правоохоронців чоловік відреагував погрозами заподіяти собі тілесні ушкодження, відтак, після кількагодинних перемовин поліцейським вдалося його заспокоїти. Чоловіка доправлено до медичного закладу, де буде проведена відповідна експертиза, яка покаже, чи здатний фігурант нести відповідальність за свої дії.

Матір розповідає, що вже не вперше син поводиться так агресивно, тому жінка вдячна правоохоронцям, що не залишили її наодинці.

За фактом умисного пошкодження майна – стаття 194 Кримінального кодексу України розпочато кримінальне провадження.