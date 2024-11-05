Бюджет країни отримав від Тернопільської митниці понад 6,6 млрд гривень

За результатами січня-жовтня 2024 року суб’єкти ЗЕД, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у зоні діяльності Тернопільської митниці, перерахували до держкарбниці понад 6,6 млрд гривень, що на 1,6 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року.

У розрізі видів податків найбільше коштів надійшло від сплати податку на додану вартість – понад 5 млрд 767 млн гривень. Також сплачено 686 млн гривень мита і 159 млн грн акцизного податку.

Дякуємо бізнесу за ефективну взаємодію, яка допомагає досягати таких вагомих результатів.

Продовжуємо працювати над підтримкою економіки країни!