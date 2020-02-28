Схему планування території Тернопільської громади засекретили?

Надзвичайно важливий для усіх жителів Тернопільської міської територіальної громади документ незабаром представлять на розгляд депутатів. Ось тільки повністю ознайомитися із ним вам не вдасться, – пише Терен.

Проєкт рішення «Про затвердження планувальної документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» на сайті міської ради оприлюднили сьогодні, 27 лютого. Його автор – начальник Управління містобудування, архітектури та кадастру і одночасно головний архітектор міста Василь Бесага.

Цитуємо проєкт: «Розглянувши планувальну документацію «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади», розроблену Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. Білоконя, з метою обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території Тернопільської міської територіальної громади… враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА: затвердити планувальну документацію «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади».

А далі – традиційне слово «(додається)», яке мало б бути клікабельним, тобто натиснувши на нього кожен мав би відкрити інформацію, що його зацікавила. Але – ні, це – неможливо! Хоча з цього приводу має бути «громадське обговорення і стратегічна екологічна оцінка, розміщення на сайті міської ради, а також у загальнодоступному місці». Можливо, хоча б обранці тернополян із поданим проєктом врешті ознайомляться, адже їм за це – голосувати.

До речі, це рішення набере чинність відразу з моменту його оприлюднення. Контроль покладуть на постійну комісію міської ради із питань містобудування (голова – свободівка Наталія Паньків). Цілком вірогідно, питання про Схему планування території Тернопільської громади буде у порядку денному вже наступної, 47-ї сесії. Розпорядження про це засідання ще немає, але до нього вже активно готуються.