Науковці тернопільського університету отримали понад 4 мільйони гривень на наукові дослідження

Нещодавно відбувся конкурсний відбір наукових досліджень та розробок на 2020 рік, які фінансуватимуться за кошти держбюджету, серед закладів та установ, що підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського пишається тим, що сім наукових тем стали переможцями у конкурсі. На них загалом передбачено фінансування у розмірі 4162230 гривень. Про це повідомляє прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Конкурс відбувся згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2019 року №2453 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» та протоколу №1 засідання комісії з питань науково-дослідних робіт від 31 січня 2020 року. Відбір проходив у формі анонімного рецензування усіх представлених матеріалів.

Кошти цього року виділені на такі теми для науковців ТНМУ:

Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку. На виконання цієї теми розраховано 224,4 тисячі гривні.

Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки. Передбачено фінансування у розмірі 385,3 тисячі гривні.

Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація. Тема фінансуватиметься у розмірі 353,6 гривні.

Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження. Розмір фінансування – 515,6 гривні.

Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs I KRECsвизначення Т- і В-лімфопеній. Тема фінансуватиметься у розмірі 1062,9 гривні.

Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. Передбачено фінансування у розмірі 511,2 гривні.

Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Вс1-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. Фінансування здійснюватиметься у розмірі 1109,23 гривні.

Перелік всім тем можна переглянути тут: https://moz.gov.ua/article/news/groshi-za-doslidzhennjami-rezultati-konkursnogo-vidboru-naukovih-robit-

Вітаємо наших науковців з перемогою у конкурсі і бажаємо успішної реалізації наукових досліджень!