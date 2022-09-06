Що не зайве зробити зараз? – Іван Сороколіт про те, як готуватися до найскладнішого опалювального сезону

Попереду найскладніший опалювальний сезон. Особливо для клієнтів так званого “централізованого” опалення.

Місцева влада, яка усі останні роки вперто відмовлялась від повного переведення своїх міст на індивідуальне опалення, опинилась у найбільшій зоні ризику по забезпеченню тепла в оселях українців. Частина міст вже б’є на сполох.

Нагадаю ключові переваги ДЕцентралізованого (індивідуального) опалення, які актуальні особливо зараз:

досягається максимальна фактична економія (споживач має можливість напряму впливати на розхід газу/електрики; все що можна не опалювати – не опалює)*;

при нагальній потребі, газовий котел можна замінити на електричний і навпаки, а в окремих випадках на твердопаливний.

* Якщо б індивідуальні лічильники спожитого тепла були в кожного споживача, то цей пункт був би не актуальний. Але ж цього немає, бо через вертикальну розводку труб в квартирах технічно це майже нереально втілити. Платимо за квадратні метри.

Але посипання голови попелом зараз вже нічого не дасть.

Що не зайве зробити зараз? – якщо маєте в селі пусту хатинку батьків/бабусь/дідусів, то варто привести її до стану, придатного для проживання; – придбати “буржуйку” та дрова/брикети/вугілля; – підготувати/купити 1-2 електро-обігрівачі. Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт