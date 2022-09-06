На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП у лікарні опинились двоє молодиків

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 вересня в м. Кременець. Близько 22.30 годин на об’їзній дорозі Кременця відбулось зіткнення вантажного автомобіля «Daf CF 380» та легкового «Audi A4». Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

На момент ДТП в легківці перебували 19-річний водій та 23-річний пасажир, обидва місцеві жителі. Внаслідок аварії їх затисло в салоні автомобіля, тому знадобилась допомога рятувальників. Прибулі на місце події рятувальники, за допомогою спеціального інструменту вивільнили хлопців з понівеченого транспортного засобу та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Потерпілих, із травмами різного ступеня важкості, госпіталізовано до КНП «Кременецька опорна лікарня».





