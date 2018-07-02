Що робити, якщо Ви загубили паспорт? Поради тернополянам

Що робити, якщо Ви загубили паспорт? Таке питання могло хвилювати не одного тернополянина. На сайті bezpechne.community можна знайти на нього відповідь!

Отже, якщо з Вами сталася така неприємна ситуація, то слід одразу звернутися у Державну міграційну службу. Вони видають тимчасове посвідчення, що підтверджує Вашу особу. Щоб уникнути непередбачуваних труднощів, варто не зволікати із зверненням у відділення міграційної служби у своєму місті чи районі.

Також про втрату паспорта необхідно написати заяву до Тернопільського відділу поліції, проте прийдеться заплатити невеликий штраф за втрату документу.

Також з питанням допомоги в отриманні паспорта громадянина України Ви можете звернутися до Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ( вул. Медова,3, м. Тернопіль).

В разі якщо всі встановлені законодавством способи не принесуть результату, пропонуємо Вам звернутися до Шевченка Володимира – регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України в Тернопільській області (вул. Пирогова, 11, офіс 7, м. Тернопіль). Оскільки саме Уповноважений розглядає скарги про порушення конституційних прав громадян, які звертаються до нього після того, як усі правомірні шляхи для відновлення порушених прав вичерпано.

Нагадаємо, що в Тернополі цей сервіс працює в рамках маштабного безпекового проекту Офіс безпеки, який реалізовує ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” (Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі) в рамках діяльності Коаліції ГО “Тернопільський центр реформ”. Модерувати ресурс у Тернополі буде Ірина Білик irasymu@gmail.com, 0668026107), за деталями можна звертатися до неї.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.