Ремонт 11 км траси Тернопіль-Кременець завершено

Розпорядженням Кабінету Міністрів №78 від 17 січня 2018 року було виділено кошти на поточний середній ремонт 11 км траси М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (Тернопіль-Кременець). Її, нагадаємо, розпочали оновлювати у 2015 році.

На вихідних шляховики завершили укладання верхнього шару покриття на 11-кілометровій ділянці. Підрядна організація, котра виконувала роботи ,«Техно-Буд-Центр».

«Дорога М-19 є найкоротшим шляхом до столиці для жителів області. Повне оновлення ще 11 кілометрів траси, безумовно, сприятиме безпеці та комфорту учасників дорожнього руху. Поки Урядом не передбачено фінансування ремонту решти протяжності траси М-19.

У березні на Тернопільщині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому я мав змогу звернутися до народних обранців. Позиція дорожників Тернопільщини однозначна:потрібно оновити останні 15 кілометрів траси Тернопіль-Кременець. Члени Комітету підтримали позицію Служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Тепер чекаємо ще фінансування,» – коментує начальник Служби Богдан Юлик.