Що розглянуть сьогодні на сесії Тернопільської міської ради

У п’ятницю, 29 травня відбудеться чергова сесія міської ради. На сесію винесено 163 питання. Огляд порядку денного – далі у статті.

Зміни до складу виконкому та системи оподаткування

Згідно проекту рішення виконавчий комітет міської ради може поповнитися ще одним членом – а саме Русланом Кошулінським, виконуючим обов’язки старости у селі Городище та Носівці. Депутати заслухають звіт про виконання бюджету за перший квартал 2020 року. Якщо сесія підтримає, то будуть внесені зміни до рішення «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади». Проект передбачає зміну переліку місць паркувань та встановлення нульової ставки єдиного податку для платників І та ІІ групи із 1 квітня до 30 квітня 2020 року. На період з 1 по 31 травня 2020 р. планують встановити 5 % ставку єдиного податку для платників І групи та 10 % – для платників ІІ групи. Ці ставки застосовуватимуться до підприємців, які звернулися до податкової. Якщо хтось із підприємців вже заплатив податок за ці місяці, то сума зараховуватиметься податковою службою у рахунок майбутніх платежів.

Реконструкція храму та приватизація комунального майна

Дещо може змінитися фінансування “Програми культурної спадщини Тернополя 2017-2020 років” Проект передбачає зменшення коштів на створення зони відпочинку із встановленням помпової колонки біля арки на вулиці Валовій із 903,556 тис. грн до 253, 556 тис.грн, а ще планують виділити 150 тис. грн на встановлення барельєфу Володимиру Громницькому на фасаді історичного факультету ТНПУ, що на вулиці Громницького, 1А. Крім цього на реставрацію фасадів та дахового покриття Храму Різдва Христового, що на Руській, 22 заплановано 500 тис. грн.

На засіданні депутати матимуть змогу ознайомитися із станом оренди та ходом приватизації майна комунальної власності.

Рішенням “Про прийняття майна в комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади” до власності Тернопільської громади доєднається фельдшерський пункт у селі Городище. Іншим рішенням “Про приватизацію об’єкта комунальної власності” на аукціон виставлено будівлю котельні, що у селі Вертелка.

Кошти на інклюзію та утримання сміттєзвалища

Проектом про міжбюджетний трансферт із Новосільською сільською радою, передбачено, що комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр №1” надасть психолого-педагогічних послуги для дітей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами. Оплату за це сільська рада маю врахувати у своєму бюджеті. Щомісячна сума – 1346,10 (тисяча триста сорок шість гривень). Аналогічне рішення уклали із Підволочиською селищною радою. Щомісячна сума трансферту- 10 095,75 (десять тисяч дев’яносто п’ять гривень) грн 75 коп.

Також, якщо депутати підтримають, то будуть затверджені міжбюджетні трансферти із Білецькою, Буцнівською, Острівською, Підгороднянською, Петриківською Смиковецькою сільськими радами та Великобірківською селищною радою. Ради мають передати кошти Тернопільській міській громаді за утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району. Сума перерахування для Білецької ради – 274,00 тис.грн, для Буцнівської- 69,26 тис.грн, для Острівської сільської ради – 151,04 тис. грн, для Підгороднянської -115,78 тис. грн, для Петриківської сільської ради- 206,52 тис. грн, для Смиковецької сільської ради -132,66 тис. грн, для Великобірківської селищної ради- 258,86 тис.грн.

Решта питань сесії – земельні, як підтримають депутати проєкти та які пропозиції додадуть, стане відомо на сесії.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).