Пасажирські перевезення в Шумському і Кременецькому районах, а також у Почаївському напрямку наразі не відновлюватимуть

❗️Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, що відбулася 28 травня, вирішила не відновлювати пасажирські перевезення в Шумському і Кременецькому районах, а також у Почаївському напрямку.

☝️Як підкреслив голова ТОДА Володимир Труш, епідемічна ситуація наразі не дозволяє цього зробити.

❗️На іншій території області — з 1 червня міжрайонні перевезення будуть відновлені.

☝️«Міжобласні рейси ми не можемо заборонити. Однак сусідні області ще не ввійшли в адаптивний карантин, тож на сьогоднішньому засіданні також прийняли рішення підготувати звернення у Міністерство інфраструктури розглянути варіант, щоб через територію Тернопільщини даний транспорт не курсував», — прокоментував очільник області.

📌Під час засідання комісія також прийняла рішення щодо часткового відновлення в області освітнього процесу.

☝️«Відповідно до рішення Постанови Кабінету Міністрів України, з 1 червня свою діяльність відновлять заклади професійної освіти, передфахової вищої освіти та вищі навчальні заклади. Це стосується лише тих курсів, які вже завершують навчання. При цьому обов’язково повинні бути дотримані всі епідеміологічні вимоги», — зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

❗️❗️Навчання не відновлюється лише на території двох вищезгаданих районів — Шумського та Кременецького.