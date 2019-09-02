Що затвердили на першому засіданні Номінаційного комітету громадського бюджету Тернополя?

У п’ятницю, 30 серпня, відбулось перше засідання Номінаційного комітету громадського бюджету 2020. Згідно нововведень до комітету потрапили представники громадськості, переможці онлайн голосування – Мар’яна Гевко, Марія Іщенко, Олеся Чванкіна. Зібратись у повному складі комітету не вдалось: із 13 членів на засідання прийшли 9. Замість депутатки Наталії Паньків до складу включили депутата Святослава Півторака.

Перш за все, Номінаційний комітет обрав собі керівництво. Так, більшість проголосували, щоб головою стала Галина Гевко, депутатка Тернопільської міської ради, а секретарем- Тетяна Корчак, начальниця Управління економіки, промисловості та праці ТМР.

Цього року, на фінансування проектів громадського бюджету виділено 1% від загальної суми бюджету громади із розрахунку 70% на великі та 30% на малі проекти, що становить 9 866 206 грн та 4 228 374 грн відповідно.

Саме голосування за проекти проходитиме через платформу E-DEM. І якщо минулого року проект перед подачею на голосування потребував 25 голосів, достовірність яких було складно перевірити, то тепер – 15, але через голосування із реєстрацією в bank-id або через інтегровану систему електронної ідентифікації

Під час обговорення можливостей платформи E-DEM, Марія Іщенко запропонувала зберігати таємність голосування. Тому що були випадки, коли керівники установ, підприємств змушували підлеглих голосувати за “свій” проект. Наразі невідомо, чи розробники зможуть запровадити ці зміни, адже сайт E-DEM – всеукраїнська платформа із загальними для всіх користувачів правилами.

Подати свій проект на громадський бюджет 2020 можна за посиланням: https://ternopil-budget.e-dem.in.ua Прийом заявок триває із 1 до 30 вересня, також будуть проводитися консультації для авторів проектів.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).