Як розпочали новий навчальний рік у Тернопільській школі №29 (Фоторепортаж)

Сьогодні зранку, як і більшість шкіл у місті, Тернопільська спеціалізована школа №29 із поглибленим вивченням іноземних мов розпочала новий навчальний рік. На цьому святі побувала кореспондент сайту “Погляд”.

Урочисту лінійку тут провели о 10 год ранку, але не для всіх школярів – лише для першокласників та учнів старших класів.

Як повідомив на урочистостях директор школи Анатолій Ятищук, цьогоріч вперше за парти тут сіли 144 першокласники.

— До нашої шкільної родини ми приймаємо сьогодні 144 першокласники, — зазначив на лінійці директор Анатолій Ятищук. — Тих, хто впродовж 12 років будуть жити за традиціями і правилами 29-ої школи. Вони будуть творити нові традиції і підтримувати уже сформовані, але завжди з гідністю нестимуть звання учня 29-ої школи. Тому, насамперед, я вітаю вас, дорогі першокласники, з початком навчального року — першого у вашому житті. Хай ваше шкільне життя завжди буде освітлене яскравим і теплим сонцем, як сьогоднішній день.

Останній Перший дзвінок пролунав сьогодні для 11-класників. До слова, вони прийшли на свято в оригінальних формах. Кожен клас відрізнялися один від одного стильним, стриманим одягом.

Решта учнів Тернопільської школи №29 розпочали навчальний рік зі звичайних уроків. Користуючись нагодою, “Погляд” побував у 5-В класі. Класний керівник Лариса Василівна Кутефа якраз знайомила учнів із організаційними моментами.

— У червні 2019 року я випустила 11-й клас, — розповіла “Погляду” Лариса Василівна. — Звісно, з старшої ланки повертатися на середню — 5-й клас — трепетно, тривожно і відповідально. Учнів потрібно згуртовувати, адже є новоприбулі дітки з інших шкіл. Це дуже копітка праця, відповідальна. Але я думаю, що всім тут буде цікаво і приємно, і що з усім ми справимося гарно.

На цьому уроці класний керівник роздала п’ятикласникам підручники, які слід було підписати, аби потім не переплутати, та приймала довідки про стан здоров’я учнів для занять фізкультурою.

— Довідка про стан здоров’я дійсна півроку, — наголосила Лариса Василівна. — Щоб уникнути черг, найкраще батькам її брати в лікувальних закладах у червні. Ми, вчителі, не маємо права проводити уроки фізкультури без цієї довідки. Також вона потрібна для того, аби визначити, в якій групі навчатимуться учні — в основній, у спецгрупі або й зовсім не займатимуться через протипоказання.

У 5-В класі 33 учнів, з них четверо переведені сюди з інших шкіл міста.

— Аби всім було зручно, на уроках англійської, німецької та української мов клас буде поділено на дві підгрупи, — зазначила класний керівник. — Цього року ми ще й будемо ділити цей класний кабінет із шестикласниками, які навчатимуться у другу зміну. Ми – до обіду, а вони – після обіду.

Після першого уроку п’ятикласники приєдналися до флешмобу з виготовлення Державного прапора України. Відтак на другому році ділилися з однокласниками спогадами про літні канікули, виготовляли колаж як підсумок спілкування. На третьому уроці говорили про школу майбутнього, плани та про толерантність.

Підготувала Ірина Юрко.

Більше фото про Перший дзвінок у школі №29 — на сторінці “Погляду” у Facebook.

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