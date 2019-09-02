У Тернопільській спортивній школі №1 набирають групи з плавання для дошкільнят

Про це адміністрація школи повідомляє у Facebook:

Набираємо групи плавання для дошкільнят!

???? ???? 4-5 рочків (ріст не менше 110 см) понеділок та четвер 12.45 – 14.15 Тренер Олександра Степанюк

???? ???? 5-6 рочків (ріст не менше 120 см) вівторок та п’ятниця 13.00 – 14.30 Тренер Катерина Антонишин

Перелік необхідних документів: медична довідка (педіатр, дерматолог, шкребок на ентеробіоз), довідка про місце реєстрації дитини, 1 фото дитини 3х4, копія свідоцтва про народження. Заява заповнюється під час подання документів. Вартість – 300 грн/міс.

Документи прийматимуть у спортивній школі 4,5 та 6 вересня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00.

