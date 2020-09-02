Школи на Кременеччині з першого вересня відкрили не всі

На Кременеччині цього року у перших класах навчатимуться 712 першокласників. 475 учнів – у школах району та 237 у міських школах.

— Всі школи вчасно розпочали навчальний рік, за винятком однієї школи села Бонівка, де всі вчителі пішли на обсервацію, — каже Надія Нікітович в.о.начальника відділу освіти Кременецької РДА.

Міські школи розпочали навчання вчасно.

— Учням 1-4 класів дозволили в школі не дотримуватися маскового режиму. Дезінфекторами, вологими серветками для власного користування дитину повинні забезпечити батьки, — каже Наталія Щербатюк, начальник відділу освіти Кременецької міської ради.

Додає, що на випадок, якщо раптом хтось із вчителів захворів на робочому місці, його ізолюють в окрему кімнату. Вчитель під підозрою — піде на самоізоляцію, якщо ПЛР тест дасть підтвердження то вчитель йде на лікарняний. Це стосується і усіх контактних осіб.

— За потреби вчителі зможуть працювати віддалено, — каже Наталія Щербатюк.

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