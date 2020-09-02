На Тернопільщині без газу залишили два села: несанкціоновано копали водогін

У селі Піщатинцях на Шумщині сталася надзвичайна подія. Дякувати Богу, обійшлося без жертв.

– 1 вересня, близько 17. 30, тут відбулося пошкодження газопроводу середнього тиску – труби діаметром 110 мм. Без природного газу залишилося в селі понад 110 абонентів, а також частина споживачів з сусідньої Кудлаївки. Пригода сталася внаслідок недотримання передбачених нормативних вимог щодо погодження з газовою службою на проведення земляних робіт в місцях розташування підземних газопроводів, – коментує головний інженер Шумського УЕЕГГ Сергій Рудзінський. – Щоб викопати траншеї для укладення водопровідних труб, вуличний комітет в селі найняв екскаватора з Борсуківської ОТГ Лановецького району. (До слова, у склад цієї громади Піщатинська сільська рада має увійти, відповідно до адмінреформи – авт.). Проте керівництво комітету не звернулося за письмовим дозволом до Шумського УЕГГ щоб погодити початок землерийних робіт в присутності працівника підприємства. Це обов’язкова вимога для такого роду робіт у газифікованих населених пунктах. Бригада шумських газовиків оперативно виконує аварійно-відновлювальні роботи. За попередніми оцінками, вони можуть бути завершені сьогодні (2 вересня) до кінця робочого дня.

Гаврилюк Володимир

Джерело: ШумськІНФО